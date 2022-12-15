МОМ: Только 7% украинцев готовятся к переезду из-за холода и обстрелов

Международная миграционная организация (МОМ) сообщает, что, несмотря на морозы до -10 C° и атаки систем электроэнергии и теплоснабжения, только 7% украинцев активно готовятся к переезду в другое место. Такие данные МОМ получила во время своего последнего опроса, сообщает пресс-служба организации.



«Даже в случае длительного отсутствия основных коммунальных услуг без информации о времени их восстановления двое из трех опрошенных говорят, что они не покинут свой дом. В то же время, частные ресурсы выживания истощаются, так как 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения. Чтобы сэкономить деньги, 63% респондентов ограничивают газ, электроэнергию и потребление твердого топлива», - говорится в сообщении.



По словам главы представительства МОМ в Украине Ан Нгуэн, почти 18 миллионов человек - 40% населения Украины - нуждаются в неотложной гуманитарной помощи.



По данным МОМ, по состоянию на декабрь более пяти миллионов человек, которые выехали в другие регионы Украины или за рубеж, вернулись домой.