МОМ: Лише 7% українців готуються до переїзду через холод і обстріли

Міжнародна міграційна організація повідомляє, що, незважаючи на морози до -10 C °, та атаки систем електроенергії та теплопостачання, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце. Такі дані були отримані під час останнього опитування, повідомляє прес-служба організації.



«Наіть у випадку тривалої відсутності основних комунальних послуг, без інформації про час їх відновлення, двоє з трьох респондентів кажуть, що вони не покинуть свій дім. У той же час ресурси приватного виживання вичерпані, оскільки 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження. Щоб заощадити гроші, 63% респондентів обмежують газ, електроенергію та споживання твердого палива», - йдеться у повідомленні.



За словами голови Представництва МОМ в Україні Ана Нгуєна, майже 18 мільйонів людей - 40% населення України - потребує надзвичайної гуманітарної допомоги.



За даними організації, станом на грудень понад п’ять мільйонів людей, які виїхали до інших регіонів України чи за кордоном, повернулися додому.