Четыре поезда задерживаются из-за обстрелов под Никополем

Ряд поездов АО «Укрзализниця» курсируют с задержкой из-за повреждения артобстрелом контактной сети под городом Никополь Днепропетровской области; задействованы резервные тепловозы. Об этом сообщает пресс-службу УЗ.



«В связи с повреждением контактной сети под Никополем вражеским артобстрелом, Укрзализныцей задействованы резервные тепловозы для безопасного вывоза из региона», - говорится в сообщении.



Отмечается, что поезд №62 Одесса – Харьков будет следовать с задержкой на 4 часа; №276 Киев – Запорожье - на 4,5 часа; №119 Львов - Запорожье - на 2 часа, №120 Запорожье - Львов - на 30 минут.