Чотири потяги затримуються через обстріл під Нікополем

Ряд поїздів АТ «Укрзалізниця» курсують із затримкою через пошкодження артобстрілом контактної мережі під містом Нікополь Дніпропетровської області; задіяні резервні тепловози. Про це повідомляє прес-служба УЗ.



«У зв'язку з пошкодженням контактної мережі під Нікополем ворожим артобстрілом, Укрзалізницею задіяні резервні тепловози для безпечного вивезення з регіону», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що потяг №62 Одеса – Харків слідуватиме із затримкою на 4 години; №276 Київ – Запоріжжя – на 4,5 години; №119 Львів – Запоріжжя – на 2 години, №120 Запоріжжя – Львів – на 30 хв.