В Британии допустили возможность поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможность поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Об этом он сказал в интервью радиостанции Times Radio.



«Я не собираюсь заниматься предположениями о поставках видов вооружений. Россия хотела бы знать, какие виды оружия можно передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их потребностей и технических возможностей», – сказал Бен Уоллес.



Он также заявил, что возможные поставки Украине американских ракетных комплексов Patriot станут важным моментом в войне.



Storm Shadow – это авиационная ракета совместного британско-французского производства с дальностью полета более 250 километров.