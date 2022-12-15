У Британії допустили можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес не виключив можливості постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow. Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Times Radio.



«Я не збираюся займатися припущеннями щодо постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї можна передати Україні, щоби підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями на основі їхніх потреб та технічних можливостей», – сказав Бен Воллес.



Він також заявив, що можливе постачання Україні американських ракетних комплексів Patriot стане важливим моментом у війні.



Storm Shadow – це авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва із дальністю польоту понад 250 кілометрів.