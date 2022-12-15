Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Зеленский рассказал, что сделать Путину чтобы дольше прожить

15 декабря 2022, 16:16

Зеленский рассказал, что сделать Путину чтобы дольше прожить

Президент РФ Владимир Путин не сможет выиграть войну, поэтому чем быстрее он это признает и заберет войска из Украины, тем дольше проживет и он, и его окружение. Об этом в интервью The economist рассказал Владимир Зеленский.

«Чем быстрее закончится война – и, если Россия признает, что начинать войну было трагической ошибкой, тем дольше российский президент сохранит свою жизнь и жизнь своего окружения», — подчеркнул президент.

К тому же Зеленский выразил увереность в том, что Путин проиграет, а Украина должна выйти на свои границы 1991 года, потому что если этого не произойдет, то РФ, по словам президента, снова вернется.

Также украинский президент сказал, что Путин может перевести войну в дипломатическое русло.

«Если он сейчас отойдет на границы 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать», - сказал Зеленский.

Кроме того украинский президент призвал россиян не молчать не молчать о войне в Украине.

«Если они считают, что они хорошие русские, они определенно выступят против режима, сделают все, чтобы режим пал, и он упадет. Это вопрос времени. Если он упадет, и вы были там и сделали все, что могли, весь мир будет вам аплодировать.

Докажите это своим детям. Не бойся, выходи, говори. Они забрали тебя на 25 дней? Что такого ужасного? Здесь они забрали жизнь, забрали ребенка навсегда, убили человека навсегда. Почему ты сравниваешь? «Меня освободили, меня забрали на 25 дней, я уже сделал свою работу». Нет, нет. Почему? Потому что много лет ты молчал. И ты не виноват передо мной, ты виноват перед собой», - заявил глава государства.

Ранее в интервью The Economist главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что Россия может предпринять повторную попытку наступления в феврале, «в лучшем случае в марте, в худшем — в конце января». 

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:56
Путин пообещал людям в оккупации жилье по льготной ипотеке
16:44
Оккупанты в Крыму готовятся к высадке украинского десанта — ГУР МОУ
15:39
В Донецке из-за обстрела погибла женщина
15:07
«ЛНР» запретила продажу алкоголя в прифронтовой зоне
10:53
«ЛНР»: Подросток на отколовшейся льдине оказался на середине реки Айдар
09:39
В оккупированной Кадиевке на Луганщине ночью горела база армии РФ
08:24
В «ДНР» заявили о смерти пяти человек за сутки
08:17
В Донецке заявили о самом массированном с 2014 года обстреле: Прямые попадания и пожары
22:59
Главные события в оккупации 14 декабря
20:39
В Энергодаре снова новый «мэр». Им стал сотрудник «Росатома»
17:03
В «ДНР» заявили о ранении жительницы села под Донецком
15:26
В Горловке благодаря украинскому подполью уничтожено 100 оккупантов — ЦНС
13:58
Оккупанты намерены снести целый квартал в Мариуполе — горсовет
12:09
Обмен пленными: «ДНР» заявила, что вернула более 100 человек
11:01
«ДНР»: В Донецке ранены гражданские
все новости
17:00
Украине требуется 2 млрд кубометров газа и электроэнергия на 800 млн евро — Зеленский
16:56
Путин пообещал людям в оккупации жилье по льготной ипотеке
16:44
Оккупанты в Крыму готовятся к высадке украинского десанта — ГУР МОУ
16:37
Суд приговорил к 15-летнему сроку тюрьмы 15 боевиков «Л/ДНР»
16:31
Марганец попал под артобстрел, есть погибшие
16:16
Зеленский рассказал, что сделать Путину чтобы дольше прожить
16:08
Обстрел Запорожской области: Погибли двое мирных жителей, еще один получил ранения
15:53
Как выглядят Опытное и Иванград под Бахмутом: Видео с квадрокоптера
15:49
В Британии допустили возможность поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow
15:39
В Донецке из-за обстрела погибла женщина
15:17
Залужный не исключает нового наступления РФ и готовится к затяжным боям
15:07
«ЛНР» запретила продажу алкоголя в прифронтовой зоне
15:04
Российские оккупанты обстреляли инфраструктурные объекты в Харькове
15:00
Четыре поезда задерживаются из-за обстрелов под Никополем
14:50
РФ выпустила по Украине пять тысяч ракет — Зеленский
все новости
ВИДЕО
Где возможно новое наступление ВСУ — анализ ►
15 декабря, 09:29
В Донецке заявили о самом массированном с 2014 года обстреле: Прямые попадания и пожары
15 декабря, 08:17
Армия РФ обстреляла Краматорск, в центре города в домах вылетели окна
13 декабря, 13:03

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама