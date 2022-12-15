Зеленский рассказал, что сделать Путину чтобы дольше прожить

Президент РФ Владимир Путин не сможет выиграть войну, поэтому чем быстрее он это признает и заберет войска из Украины, тем дольше проживет и он, и его окружение. Об этом в интервью The economist рассказал Владимир Зеленский.

«Чем быстрее закончится война – и, если Россия признает, что начинать войну было трагической ошибкой, тем дольше российский президент сохранит свою жизнь и жизнь своего окружения», — подчеркнул президент.

К тому же Зеленский выразил увереность в том, что Путин проиграет, а Украина должна выйти на свои границы 1991 года, потому что если этого не произойдет, то РФ, по словам президента, снова вернется.



Также украинский президент сказал, что Путин может перевести войну в дипломатическое русло.

«Если он сейчас отойдет на границы 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать», - сказал Зеленский.



Кроме того украинский президент призвал россиян не молчать не молчать о войне в Украине.

«Если они считают, что они хорошие русские, они определенно выступят против режима, сделают все, чтобы режим пал, и он упадет. Это вопрос времени. Если он упадет, и вы были там и сделали все, что могли, весь мир будет вам аплодировать.

Докажите это своим детям. Не бойся, выходи, говори. Они забрали тебя на 25 дней? Что такого ужасного? Здесь они забрали жизнь, забрали ребенка навсегда, убили человека навсегда. Почему ты сравниваешь? «Меня освободили, меня забрали на 25 дней, я уже сделал свою работу». Нет, нет. Почему? Потому что много лет ты молчал. И ты не виноват передо мной, ты виноват перед собой», - заявил глава государства.

Ранее в интервью The Economist главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что Россия может предпринять повторную попытку наступления в феврале, «в лучшем случае в марте, в худшем — в конце января».