Зеленський розповів, що зробити Путіну, щоб довше прожити

Президент РФ Володимир Путін не зможе виграти війну, тому чим швидше він це визнає та забере війська з України, тим довше проживе і він, і його оточення. Про це в інтерв'ю The economist розповів Володимир Зеленський.



«Чим швидше закінчиться війна – і, якщо Росія визнає, що починати війну було трагічною помилкою, тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення», – наголосив президент.



До того ж Зеленський висловив упевненість у тому, що Путін програє, а Україна має вийти на свої кордони 1991 року, бо якщо цього не станеться, то РФ, за словами президента, знову повернеться.



Також український президент сказав, що Путін може перевести війну в дипломатичне русло.



«Якщо він зараз відійде на межі 1991 року, тоді розпочнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з воєнного шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити», – сказав Зеленський.



Крім того, український президент закликав росіян не мовчати про війну в Україні.



«Якщо вони вважають, що вони хороші росіяни, вони безперечно виступлять проти режиму, зроблять усе, щоб режим упав, і він впаде. Це питання часу. Якщо він впаде, і ви були там і зробили все, що могли, весь світ вам аплодуватиме. Доведіть це своїм дітям. Не бійся, виходь, кажи. Вони забрали тебе на 25 днів? Що жахливого? Тут вони забрали життя, забрали дитину назавжди, вбили людину назавжди. Чому ти порівнюєш? «Мене звільнили, мене забрали на 25 днів, я вже зробив свою роботу». Ні, ні. Чому? Бо багато років ти мовчав. І ти не винен переді мною, ти винен перед собою», - заявив глава держави.

Раніше в інтерв'ю The Economist головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що Росія може здійснити повторну спробу наступу в лютому, «у кращому випадку в березні, у найгіршому — наприкінці січня».