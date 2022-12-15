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Залужный не исключает нового наступления РФ и готовится к затяжным боям

15 декабря 2022, 15:17

Залужный не исключает нового наступления РФ и готовится к затяжным боям

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный считает, что Россия может предпринять повторную попытку наступления в феврале, «в лучшем случае в марте, в худшем — в конце января». Об этом он рассказал в интервью The Economist.

Он прогнозирует, что наступление может начаться не с Донбасса, а в направлении Киева со стороны Беларуси или на южном направлении.

«Мы сделали все расчеты — сколько нам нужно танков, артиллерии и так далее, и тому подобное. Это то, на чем сейчас всем нужно сосредоточиться. Да простят меня солдаты в окопах, сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году», — сказал он.

По его мнению, задача противника сегодня — измотать ВСУ.

«Поэтому, как и во время Второй мировой войны, я не сомневаюсь, скорее всего, где-то за Уралом готовят новые ресурсы. Готовятся на 100%», — сказал он.

При этом, по его мнению, это будут уже не те ресурсы, которые могли бы быть накоплены за два года перемирия.

«Следующая задача, которая у нас есть, это, прежде всего, удержать этот рубеж и больше не терять позиций. Это очень важно. Потому что я знаю, что освободить его в десять-пятнадцать раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас — удержаться», — сказал Залужный.

Еще одна стратегическая задача — подготовиться к боевым действиям, которые могут произойти в феврале и усиление ПВО для защиты энергоструктуры.

«По моему личному мнению, я не специалист по энергетике, но мне кажется, что мы на грани. Мы балансируем на тонкой грани. И если [электросеть] будет разрушена… вот тогда солдатские жены и дети начнут замерзать», — сказал он.

Залужный заметил, что есть потребность не в личном составе, а боеприпасах.

«Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но я не могу сделать это с двумя бригадами. Я получаю то, что получаю, но меньше, чем мне нужно», - сказал он.

С такими ресурсами, отметил он, «я не могу проводить новые большие операции, хотя мы сейчас работаем над одной. Она на подходе, но вы ее еще не видите».

По его мнению, мобилизация в России сработала.

«Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут бороться. Они будут. Царь велел им идти на войну, и они идут на войну. Я изучал историю двух чеченских войн — там было то же самое.  Они могут быть не так хорошо оснащены, но все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2–1,5 млн человек… Россияне готовят около 200 000 свежих солдат», – сказал он.

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