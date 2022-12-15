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Оккупанты в Крыму готовятся к высадке украинского десанта — ГУР МОУ

15 декабря 2022, 16:44

Оккупанты в Крыму готовятся к высадке украинского десанта — ГУР МОУ

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму готовятся к высадке украинского десанта. Об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

Разведчики рассказали, что вдоль берега вблизи села Молочное Сакского района российские силы оборудуют сеть минных заграждений, окопов и траншей. К тому же, по данным ГУР МОУ, дополнительно оккупанты устанавливают в Крыму так называемые «зубы дракона» – ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники.

Ранее в интервью The economist президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ должны выйти на украинские границы 1991 года, потому как, если этого не произойдет, то РФ, по его словам, снова вернется.

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