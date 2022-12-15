Окупанти Криму готуються до висадки українського десанту — ГУР МОУ

Російські окупанти у тимчасово окупованому Криму готуються до висадки українського десанту. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.



Розвідники розповіли, що вздовж берега поблизу села Молочне Сакського району російські сили обладнають мережу мінних загороджень, окопів та траншей. До того ж, за даними ГУР МОУ, додатково окупанти встановлюють у Криму так звані зуби дракона – ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.

Раніше в інтерв'ю The economist президент України Володимир Зеленський розповів, що ВСУ мають вийти на українські кордони 1991 року, бо якщо цього не станеться, то РФ, за його словами, знову повернеться.