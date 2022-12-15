Украине требуется 2 млрд кубометров газа и электроэнергия на 800 млн евро — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается в 2 млрд кубометров газа и электроэнергии на 800 млн евро. Об этом он сказал, выступая в четверг по видеосвязи на Совете Евросоюза, передает «Интерфакс-Украина».



«Нуждаемся в поддержке с электричеством для Украины – с поставкой из ЕС. Так же, как мы сможем помочь вам экспортом электричества, когда восстановим нашу генерацию, мы нуждаемся сейчас в вашей помощи, чтобы пройти зиму. Речь идет о поставках электричества стоимостью около восьмисот миллионов евро», - сказал он.



Президент отметил, что блекауты в Украине – это удары социальным системам Европы из-за новых волн миграции.



«Поэтому я призываю вас продолжать делать все, чтобы мы могли поддерживать энергообеспечение украинцев. И я благодарен каждому и каждому из вас, кто уже помогает с поставкой оборудования и финансовой поддержкой», - сказал Зеленский.