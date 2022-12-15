Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна потребує 2 млрд кубометрів газу та електроенергії на 800 млн євро. Про це він сказав, виступаючи у четвер із відеозв'язку на Раді Євросоюзу, передає «Інтерфакс-Україна».



«Потребуємо підтримки з електрикою для України – з постачанням з ЄС. Так само, як ми зможемо допомогти вам експортом електрики, коли відновимо нашу генерацію, ми зараз потребуємо вашої допомоги, щоб пройти зиму. Йдеться про постачання електрики вартістю близько восьмисот мільйонів євро», - сказав він.



Президент зазначив, що блекаути в Україні – це удари соціальним системам Європи через нові хвилі міграції.



«Тому я закликаю вас продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. І я вдячний кожному та кожному з вас, хто вже допомагає з постачанням обладнання та фінансовою підтримкою», - сказав Зеленський.