Взорванный в Мелитополе мост угрожает заблокировать путь в Крым для РФ ►

Вышел наш новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Под Мелитополем поврежден мост на трассе М14: как это скажется на Крыме? Простои на паромной переправе. Сухопутный коридор в Крым под угрозой.
- Крым накроет балканский циклон: ждут ливни, ураганные ветры и гололедицу.
- Земельный скандал: в Крыму решили бесплатно передать участки участникам войны в Украине, но включили блатных в списки льготников.
- На полуострове вспышка ОРВИ и гриппа: в Крыму на карантин закрыты 89 школьных классов и групп в детских садах.
- Крымские перевозчики требуют поднять тарифы на проезд в общественном транспорте.
- Экологический скандал: около поселка Черноморское хотят построить вредный мусоросжигающий завод, жители — против.