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Підірваний у Мелітополі міст загрожує заблокувати шлях до Криму для РФ ►

15 грудня 2022, 23:15

Підірваний у Мелітополі міст загрожує заблокувати шлях до Криму для РФ ►

Вийшов наш новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:

  • Під Мелітополем пошкоджено міст на трасі М14: як це позначиться на Криму? Простої на поромній переправі. Сухопутний коридор у Крим під загрозою.
  • Крим накриє балканський циклон: чекають зливи, ураганні вітри та ожеледицю.
  • Земельний скандал: у Криму вирішили безкоштовно передати дільниці учасникам війни в Україні, але включили блатних до списків пільговиків.
  • На півострові спалах ГРВІ та грипу: у Криму на карантин закрито 89 шкільних класів та груп у дитячих садках.
  • Кримські перевізники вимагають підняти тарифи на проїзд у громадському транспорті.
  • Екологічний скандал: біля селища Чорноморське хочуть побудувати шкідливий сміттєспалювальний завод, жителі — проти.

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