Підірваний у Мелітополі міст загрожує заблокувати шлях до Криму для РФ ►

Вийшов наш новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- Під Мелітополем пошкоджено міст на трасі М14: як це позначиться на Криму? Простої на поромній переправі. Сухопутний коридор у Крим під загрозою.
- Крим накриє балканський циклон: чекають зливи, ураганні вітри та ожеледицю.
- Земельний скандал: у Криму вирішили безкоштовно передати дільниці учасникам війни в Україні, але включили блатних до списків пільговиків.
- На півострові спалах ГРВІ та грипу: у Криму на карантин закрито 89 шкільних класів та груп у дитячих садках.
- Кримські перевізники вимагають підняти тарифи на проїзд у громадському транспорті.
- Екологічний скандал: біля селища Чорноморське хочуть побудувати шкідливий сміттєспалювальний завод, жителі — проти.