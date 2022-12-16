В Донецке погибли два человека, еще 13 были ранены, заявили в «ДНР»

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».
Отмечается, что в Ворошиловском районе погибла женщина 1961 года рождения, в Петровском районе — женщина 1972 г.р.
Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц, в том числе подросток 2012 г.р., в Ворошиловском и Киевском районах Донецка.
На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли семь мирных жителей. Еще семь человек были ранены.
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