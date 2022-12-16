У Донецьку загинули двоє людей, ще 13 поранено, заявили у «ДНР»

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території за минулу добу загинули двоє мирних мешканців. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».



Зазначається, що у Ворошилівському районі загинула жінка 1961 року народження, у Петрівському районі — жінка 1972 р.н.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 цивільних осіб, зокрема підліток 2012 р.н., у Ворошилівському та Київському районах Донецька.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули семеро мирних жителів. Ще семеро людей було поранено.



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