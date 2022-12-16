По всей Украине вводятся экстренные отключения света из-за российской атаки

По всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света в связи с российской ракетной атакой сегодня утром. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Он уточнил, что произошли попадания в энергообъекты в нескольких областях Украины.



«Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и перепадов подачи водо/теплоснабжения», — подчеркнул Тимошенко.



Он добавил, что ГСЧС, электрики и все службы работают на местах попаданий.



Также он сообщил, что при необходимости люди могут воспользоваться «Пунктами несокрушимости», развернутыми по всей стране. В таких пунктах можно согреться, зарядит свои устройства и воспользоваться интернетом.