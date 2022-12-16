По всій Україні вводяться екстрені відключення світла через російську атаку

По всій Україні вводяться екстрені аварійні відключення світла у зв'язку з російською ракетною атакоюсьогодні вранці. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



Він уточнив, що відбулися влучання в енергооб'єкти в кількох областях України.



«Просимо з розумінням ставитися до відключень електроенергії та перепадів подачі водо/теплопостачання», — підкреслив Тимошенко.



Він додав, що ДСНС, електрики та інші служби працюють на місцях влучень.



Також чиновник повідомив, що за потреби люди можуть скористатися «Пунктами незламності», розгорнутими по всій країні. У таких пунктах можна зігрітися, зарядити свої пристрої та скористатися інтернетом.