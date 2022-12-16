РФ запустила ракети по Україні: Є влучення в об'єкти енергетики

Російські війська запустили по Україні ракети. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.



«Чекаємо близько 60 штук. На півночі вже над територією України є частина. Також думаю, що наше ППО зіб'є 50+ мінімум», — зазначив Кім.



У Telegram очевидці пишуть про прольоти ракет та роботу ППО: у Київській області, Харківській області. Пізніше вибухи було чути у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській областях.



Повідомляється також про повторний запуск ракет типу «Калібр» з акваторії Чорного моря.



Керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що є «прильоти» по енергетичній інфраструктурі у кількох областях.



У Харківській області ударів завдано по критичній інфраструктурі, повідомили в ОВА.



На Полтавщині, за даними ОВА, працює ППО.



Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Деснянському районі столиці.



«Всі служби виїхали на місце. Залишайтеся в укриттях!», — наголосив він.





Повідомляється про ще два ракетні залпи.



У Харкові зупинилося метро. Обленерго пише, що місто повністю знеструмлене.



Кличко поінформував про ще один вибух — у Дніпровському районі Києва.



В Офісі президента повідомили, що у Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.



Полтава та область знеструмлені. Вінниця чує вибухи.



Мер Києва також зазначив, що вибух пролунав у Голосіївському районі.



По Запоріжжю завдано близько 12 ракетних ударів, заявив секретар міськради Анатолій Куртєв.



У Кременчуці на Полтавщині зникли світло та опалення. Вибухи пролунали на Тернопільщині.



«Укрзалізниця» повідомляє, що через пошкодження енергетичної інфраструктури знеструмлено низку залізничних ділянок у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях.



Вибухи у Дніпровському та Голосіївському районах Києва — робота ППО, повідомила військова адміністрація столиці. Мер уточнив, що рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття.



У зв'язку із пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах Києва є перебої з водопостачанням, розповів мер Кличко. Він додав, що фахівці працюють, щоб стабілізувати систему, й закликав підготувати запас питної та технічної води.



Через ракетну атаку в Києві вводяться екстрені відключення світла, заявили у ДТЕК.



З-під завалів житлового будинку у Кривому Розі рятувальники дістали дівчинку. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. У якому стані дитина — невідомо.



У місцевих пабліках пишуть про зруйнований під'їзд. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про двох загиблих та п'ятьох поранених. Серед постраждалих є діти. Усі перебувають у лікарні.

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