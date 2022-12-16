На шахтах Кривого Рога из-за обесточивания под землей находятся почти 500 горняков

На шахтах Кривого Рога из-за обесточивания, вызванного ракетным ударом, под землей оказались 596 горняков. Из них 112 уже вывели на поверхность, под землей остаются 484 человека. Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.



«В шахтах на момент удара было 596 человек. Применен план ликвидации аварии. Уже выведено 112 человек, осталось 484. Работы продолжаются», - отметил Вилкул.



Утром 16 декабря Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. В связи с повреждением энергообъектов в нескольких областях введены экстренные аварийные отключения света по всей стране.