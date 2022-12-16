На шахтах Кривого Рогу через знеструмлення під землею перебувають майже 500 гірників

На шахтах Кривого Рогу через знеструмлення, спричинене ракетним ударом, під землею опинилися 596 гірників. З них 112 уже вивели на поверхню, під землею залишаються 484 особи. Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.



«У шахтах на момент удару було 596 людей. Застосовано план ліквідації аварії. Вже виведено 112 осіб, залишилося 484. Роботи продовжуються», - зазначив Вілкул.



Вранці 16 грудня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. У зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів у кількох областях запроваджено екстрені аварійні відключення світла по всій країні.