Техника и финансы: ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ

Европейский Союз согласовал девятый пакет санкций против Российской Федерации. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Я приветствую договоренности о девятом пакете санкций против России. Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину», — подчеркнула она.



Президент Еврокомиссии добавила, что новый пакет предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей.



Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис уточнил, что ЕС расширил экспортные ограничения на технологии двойного назначения: химические вещества, IT-оборудование, дроны и двигатели к дронам, электронику.



Домбровскис сообщил, что это снизить способность РФ производить новое и ремонтировать существующее оружие.



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