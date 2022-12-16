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Техніка та фінанси: ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ

16 грудня 2022, 15:14

Техніка та фінанси: ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз погодив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Я вітаю домовленості про дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Він зосереджений на техніці, фінансах та ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину», — наголосила вона.

Президентка Єврокомісії додала, що новий пакет передбачає санкції проти майже 200 осіб та організацій, причетних до нападів на мирних мешканців та викрадення дітей.

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс уточнив, що ЄС розширив експортні обмеження на технології подвійного призначення: хімічні речовини, IT-обладнання, дрони та двигуни до дронів, електроніку.

Домбровскіс повідомив, що це знизити здатність РФ виробляти нову та ремонтувати зброю, що існує.

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