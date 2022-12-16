СМИ: ФИФА отклонила запрос Зеленского выступить с обращением перед финалом чемпионата мира по футболу

Офис президента предложил организовать выступление Владимира Зеленского с посланием о мире на финале чемпионата мира по футболу, но Международная федерация футбола ответила отказом. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственный источник.



По словам собеседника издания, отказ ФИФА удивил Офис Зеленского.



«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо», — сказал собеседник.



Переговоры между руководством ФИФА и Украиной еще продолжаются, но что может стать их результатом, CNN не уточняет.



Финал чемпионата мира по футболу состоится в воскресенье, 18 декабря.