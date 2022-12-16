ЗМІ: ФІФА відхилила запит Зеленського виступити зі зверненням перед фіналом чемпіонату світу з футболу

Офіс президента запропонував організувати виступ Володимира Зеленського із посланням про мир на фіналі чемпіонату світу з футболу, але Міжнародна федерація футболу відповіла відмовою. Про це пише CNN із посиланням на власне джерело.



За словами співрозмовника видання, відмова ФІФА здивувала Офіс Зеленського.



«Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу на благо», - сказав співрозмовник.



Переговори між керівництвом ФІФА та Україною ще продовжуються, але що може стати їх результатом, CNN не уточнює.



Фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться у неділю, 18 грудня.