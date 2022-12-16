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США не видят подготовки наступления РФ на Киев, но следят за ситуацией - Белый дом

16 декабря 2022, 18:10

США не видят подготовки наступления РФ на Киев, но следят за ситуацией - Белый дом

Соединенные Штаты не обнаружили признаков подготовки наступления оккупантов на Киев, но внимательно следят за развитием ситуации. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, передает «РБК Украина»

«Мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев», - сказал Кирби.

Он также отметил, что Соединенные Штаты, как и раньше, будут максимально пристально следить за развитием ситуации вокруг передвижений сил российской армии.

Ранее сообщалось, что Россия может начать новую волну наступления в рамках войны против Украины уже в феврале. Такие сроки связаны с подготовкой мобилизованных солдат.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что Россия может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - в январе.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Россия надеется, что сможет восстановить свои военные способности до конца января - начала февраля.

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