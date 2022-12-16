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США не бачать підготовки наступу РФ на Київ, але стежать за ситуацією - Білий дім

16 грудня 2022, 18:10

США не бачать підготовки наступу РФ на Київ, але стежать за ситуацією - Білий дім

Сполучені Штати не виявили ознак підготовки наступу окупантів на Києв, але уважно стежать за розвитком ситуації. Про це заявив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, повідомляє «РБК Україна».

«Ми не бачимо будь-яких свідчень, що прямо зараз буде наступ на Київ», - сказав Кірбі.

Він також зазначив, що Сполучені Штати, як і раніше, максимально уважно стежитимуть за розвитком ситуації навколо пересування сил російської армії.

Раніше повідомлялося, що Росія може розпочати нову хвилю наступу у рамках війни проти України вже у лютому. Такі терміни пов'язані із підготовкою мобілізованих солдатів.

Також нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що Росія може відновити наступ у лютому, у кращому випадку у березні, а у гіршому – у січні.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Росія сподівається, що зможе відновити свої військові здібності до кінця січня – початку лютого.

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