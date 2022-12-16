«Укрэнерго» сообщает о прекращении действия ЧС в энергосистеме

Чрезвычайная ситуация в объединенной энергосистеме Украины прекратила свое действие. Об этом сообщили в ЧАО «НЭК "Укрэнерго"».



«Для выполнения требований пункта 9.1.3 Правил рынка информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, наступившей 16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанции магистральных сетей 330-750 кВ)», - говорится на сайте компании.



По состоянию после 18:00 пятницы в Харькове было восстановлено электроснабжение на 55%, в Харьковской области – на 85%, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в эфире Национального телемарафона. До полуночи, отметил он, планируется подключить на 100% все населенные пункты области и город Харьков.



Электроснабжение и подачу воды жителям Киева восстановят к утру субботы, заявил мэр города Виталий Кличко. По состоянию на вечер пятницы уже треть жителей украинской столицы имеют тепло- и водоснабжение, электричество же есть в домах около 40% киевлян.



По состоянию на 17.00 16 декабря полностью восстановлено энергоснабжение в Сумской области. В Кировоградской свет есть у 30% потребителей.



Также о восстановлении электро-, тепло- и водоснабжения в Полтавской области, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

В пятницу утром в результате массированных ракетных обстрелов электроэнергетической инфраструктуры Украины со стороны РФ произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны.