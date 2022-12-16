Ракетный удар снова привел к потере свыше 50% потребления энергосистемы – «Укрэнерго»

В пятницу в результате массированных ракетных обстрелов электроэнергетической инфраструктуры Украины со стороны РФ произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны. Об этом сообщило НЭК «Укрэнерго».



Согласно кодексу системы передачи, потеря свыше 50% потребления ОЭС Украины определяет наступление режима системной аварии (blackout).



НЭК, согласно правилам рынка, уведомило о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 9:00 16 декабря.



Также о наступлении режима системной аварии (blackout) сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин.