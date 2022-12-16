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Ракетный удар снова привел к потере свыше 50% потребления энергосистемы – «Укрэнерго»

16 декабря 2022, 12:59

Ракетный удар снова привел к потере свыше 50% потребления энергосистемы – «Укрэнерго»

В пятницу в результате массированных ракетных обстрелов электроэнергетической инфраструктуры Украины со стороны РФ произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны. Об этом сообщило НЭК «Укрэнерго».

Согласно кодексу системы передачи, потеря свыше 50% потребления ОЭС Украины определяет наступление режима системной аварии (blackout).

НЭК, согласно правилам рынка, уведомило о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 9:00 16 декабря.

Также о наступлении режима системной аварии (blackout) сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин.

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