«Укренерго» повідомляє про припинення дії НС в енергосистемі

Надзвичайна ситуація в об'єднаній енергосистемі України припинила свою дію. Про це повідомили у ПрАТ «НЕК "Укренерго"».



«Для виконання вимог пункту 9.1.3 Правил ринку інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, що настала 16.12.2022 року внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку РФ електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанції магістральних мереж 330-75) », – йдеться на сайті компанії.



У п'ятницю вранці внаслідок масованого ракетного обстрілу електроенергетичної інфраструктури України з боку РФ сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни.