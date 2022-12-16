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Обнародован полный список попавших под санкции ЕС россиян и организаций

16 декабря 2022, 20:36

Обнародован полный список попавших под санкции ЕС россиян и организаций

В санкционный список девятого пакета санкций против России Европейский союз внес 190 наименований, как физических, так и юридических лиц, включая генералов, членов семьи главы Чечни Рамзана Кадырова и друга президента РФ Юрия Ковальчука. Об этом в пятницу в Брюсселе журналистам сообщил высокопоставленный европейский чиновник, передает «Интерфакс-Украина».

В частности, в список внесено 77 названий в оборонном и военном секторе России, «где цель – армия как таковая и несколько ее ответвлений».

«Санкции будут применены к 31 члену российской армии, генералам, которые причастны к запускам ракет на Украину, к запуску ракет на гражданские цели, тех, кто причастен к мародерству украинского зерна, а также тех, кто имеет отношение к похищению украинских детей с последующей депортацией в Россию», - сказал чиновник.

В санкционный лист также включены 23 компании, которые работают в секторе оборонной промышленности и осуществляют поставки в российскую армию.

«Мы продолжаем преследовать политических лидеров – мы будем преследовать 12 членов правительства, 42 члена Государственной думы и Федерального совета, которые до сих пор не преследовались. Мы также впервые преследуем пять политических партий России – все их активы, которые могут быть в ЕС, будут заморожены, а им всем будет запрещен въезд в ЕС», - рассказал собеседник журналистов.

Также в список внесены «российские прокси, которые вовлечены в оккупационную деятельность».

Впервые ЕС применил санкции к представителям судебной власти - председателю и девяти судьям Конституционного суда России.

Также, по его словам, в список внесены члены семей олигархов, которые были использованы для перенаправления активов, чтобы избежать санкций.

«Это четыре близких родственника Юрия Ковальчука, который долгое время ассоциируется с Путиным и два члена семьи Кадырова», - уточнил собеседник журналистов.

Кроме того, в список включены два российских банка и один филиал банка, который работает в одном из государств-членов ЕС. Санции обнародованы в Официальном журнале ЕС.

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