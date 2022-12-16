Оприлюднено повний список росіян та організацій, що потрапили під санкції ЄС

До списку санкцій дев'ятого пакету санкцій проти Росії Європейський Союз вніс 190 найменувань, як фізичних, так і юридичних осіб, включаючи генералів, членів сім'ї голови Чечні Рамзана Кадирова та друга президента РФ Юрія Ковальчука. Про це у п'ятницю у Брюсселі журналістам повідомив високопоставлений європейський чиновник, передає «Інтерфакс-Україна».



Зокрема, до списку внесено 77 назв в оборонному та військовому секторі Росії, «де мета – армія як така та кілька її відгалужень».



«Санкції будуть застосовані до 31 члена російської армії, генералів, які причетні до запусків ракет на Україну, до запуску ракет на цивільні цілі, тих, хто причетний до мародерства українського зерна, а також тих, хто має відношення до викрадення українських дітей із подальшою депортацією у Росію», - сказав чиновник.



У санкційний лист також включено 23 компанії, які працюють у секторі оборонної промисловості та здійснюють постачання до російської армії.



«Ми продовжуємо переслідувати політичних лідерів – ми переслідуватимемо 12 членів уряду, 42 члени Державної думи та Федеральної ради, які досі не переслідувалися. Ми також вперше переслідуємо п'ять політичних партій Росії – усі їхні активи, які можуть бути в ЄС, будуть заморожені, а їм усім буде заборонено в'їзд до ЄС», - розповів співрозмовник журналістів.



Також до списку внесено «російські проксі, які залучені до окупаційної діяльності».



Вперше ЄС застосував санкції до представників судової влади – голови та дев'яти суддів Конституційного суду Росії.



Також, за його словами, до списку внесено членів сімей олігархів, які були використані для перенаправлення активів, щоб уникнути санкцій.



«Це чотири близькі родичі Юрія Ковальчука, який довгий час асоціюється з Путіним і двоє членів родини Кадирова», - уточнив співрозмовник журналістів.



Крім того, до списку включено два російські банки і одну філію банку, яка працює в одній з держав-членів ЄС. Санції оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.



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