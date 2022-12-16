Выросло число жертв вследствие ракетного удара по Кривому Рогу

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погибли четыре человека, среди жертв есть ребенок. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, в эфире национального телемарафона.



«На данный момент есть данные о четырех погибших, один из них – ребенок, и тринадцать раненых, из них – трое детей», – сказал он.



По его словам, разбор завалов поврежденного дома продолжается.



Ранее местные власти сообщали о трех погибших – погибла 64-летняя женщина и молодые супруги, под обломками дома оставался их маленький сын. Еще 13 человек ранены.