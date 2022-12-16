Зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару по Кривому Розі

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі загинуло четверо людей, серед жертв є дитина. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону.



«На даний момент є дані про чотирьох загиблих, одна з них – дитина, і тринадцять поранених, з них – троє дітей», – сказав він.



За його словами, розбір завалів пошкодженого будинку продовжується.



Раніше місцева влада повідомляла про трьох загиблих – загинула 64-річна жінка та молоде подружжя, під уламками будинку залишався їхній маленький син. Ще 13 людей поранено.