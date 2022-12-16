Двое погибших и восемь пострадавших: В Кривом Роге продолжается разбор завалов дома

Кривой Рог. Фото: ОВА

Количество пострадавших от ракетного удара в Кривом Роге возросло. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



По его словам, погибли два человека.



«Восемь — ранены. Все в больнице. Среди пострадавших трое маленьких детей: трехлетние мальчик и девочка и семилетняя девочка. Спасатели продолжают разбирать завалы изувеченного российской ракетой дома. Там могут быть еще люди», — уточнил Резниченко.



Фото с места происшествия публикует ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Напомним, российские войска утром запустили по Украине ракеты. В Кривом Роге ракета попала в жилой дом, сообщалось о двоих погибших и пятерых раненых.