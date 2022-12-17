Район «Белого лебедя», проспекта Мира: В Донецке — разрушения и пострадавшие от обстрелов

В оккупированном Донецке

Ночью и утром оккупированный Донецк попал под обстрел из РСЗО «Град».



Как заявил «мэр» города при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин, ночью пострадал Буденновский район. В результате обстрела получили ранения три человека: мужчина 1955 года рождения и женщины 1956 и 1974 г. р. Зафиксированы попадания в котельную, ангар, повреждены пять автомобилей, частные дома.



Утром под огнем оказались Ленинский и Кировский районы, позже — Ворошиловский и Киевский. Есть «прилеты» на проспекте Мира, разрушения в домах возле ТЦ «Белый лебедь», по улицам Челюскинцев, Щорса, в учебном заведении. Также большие воронки — на тротуарах, повреждена контактная троллейбусная сеть.

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