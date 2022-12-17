Район «Білого лебедя», проспекту Миру: У Донецьку — руйнування та постраждалі від обстрілів

Вночі та вранці окупований Донецьк потрапив під обстріл із РСЗВ «Град».
Як заявив «мер» міста при угрупованні «ДНР» Олексій Кулемзін, уночі постраждав Будьоннівський район. Через обстріл отримали поранення три особи: чоловік 1955 року народження та жінки 1956 та 1974 р.н. Зафіксовано влучення в котельню, ангар, пошкоджено п'ять автомобілів, приватні будинки.
Вранці під вогнем опинилися Ленінський та Кіровський райони, пізніше — Ворошиловський та Київський. Є «прильоти» на проспекті Миру, руйнування у будинках біля ТЦ «Білий лебідь», на вулицях Челюскінців, Щорса, у навчальному закладі. Також великі вирви — на тротуарах, пошкоджено контактну тролейбусну мережу.
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