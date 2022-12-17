«ДНР» и «ЛНР» заявили об обстрелах: 13 погибших, 25 раненых

На подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях за минувшие сутки есть погибшие и раненые в результате обстрелов.



Как сообщает «СЦКК ДНР», в Кировском районе Донецка погиб мужчина 1974 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, в том числе подросток 2005 г.р., в Куйбышевском и Буденновском районах Донецка и Никитовском районе Горловки.



В «СЦКК ЛНР» заявляют об 11 погибших в Лантратовке, также 17 человек ранены. В Сватово погиб один гражданский и еще один ранен.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены трое мирных жителей.



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