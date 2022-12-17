Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«ДНР» и «ЛНР» заявили об обстрелах: 13 погибших, 25 раненых

17 декабря 2022, 09:48

«ДНР» и «ЛНР» заявили об обстрелах: 13 погибших, 25 раненых

На подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях за минувшие сутки есть погибшие и раненые в результате обстрелов.

Как сообщает «СЦКК ДНР», в Кировском районе Донецка погиб мужчина 1974 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, в том числе подросток 2005 г.р., в Куйбышевском и Буденновском районах Донецка и Никитовском районе Горловки.

В «СЦКК ЛНР» заявляют об 11 погибших в Лантратовке, также 17 человек ранены. В Сватово погиб один гражданский и еще один ранен.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены трое мирных жителей.

Смотрите также:


Еще по теме

Организации
ДНР ЛНР
Места
Донецк Горловка
Прочее
Война Погибшие Жертвы раненые

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:48
«ДНР» и «ЛНР» заявили об обстрелах: 13 погибших, 25 раненых
08:20
Район «Белого лебедя», проспекта Мира: В Донецке — разрушения и пострадавшие от обстрелов
23:00
Главные события в оккупации 16 декабря
17:46
В оккупированном Северодонецке остается около 7-8 тысяч жителей – глава горадминистрации
16:49
Донецк снова под обстрелом: Есть «прилеты», возгорания и пострадавшие
14:48
В Железном Порту — «прилет» в гостиницу, где проживали оккупанты
11:53
В Кировском районе Донецка из-за обстрела погиб мужчина
11:06
«ЛНР» заявила об обстреле села: Много погибших и десятки раненых
10:07
В Донецке погибли два человека, еще 13 были ранены, заявили в «ДНР»
09:46
«ДНР»: В Донецке под обстрел попал пассажирский автобус, есть раненые
23:38
Главные события в оккупации 15 декабря
23:15
Взорванный в Мелитополе мост угрожает заблокировать путь в Крым для РФ ►
22:49
В Луганской области – мощный взрыв
18:00
«ЛНР» заявила о массовых повреждениях домов и зданий в Стаханове
16:56
Путин пообещал людям в оккупации жилье по льготной ипотеке
все новости
10:52
Российские силы не прекращают обстрелы: Оперативная ситуация на Донетчине
10:15
Ночной ракетный удар по Краматорску: Последствия показал мэр
09:48
«ДНР» и «ЛНР» заявили об обстрелах: 13 погибших, 25 раненых
09:19
В Бахмуте ранены трое мирных жителей
08:56
В Кривом Роге спасатели достали из-под завалов тело мальчика
08:20
Район «Белого лебедя», проспекта Мира: В Донецке — разрушения и пострадавшие от обстрелов
23:08
Путин приказал Кадырову убить Зеленского перед вторжением — СМИ
23:00
Главные события в оккупации 16 декабря
22:24
Россия до сих пор продает сталь в ЕС в обход санкций, заявил «Метинвест»
21:02
Выросло число жертв вследствие ракетного удара по Кривому Рогу
20:36
Обнародован полный список попавших под санкции ЕС россиян и организаций
19:53
«Укрэнерго» сообщает о прекращении действия ЧС в энергосистеме
19:46
Больницы восьми областей остаются обесточенными из-за обстрелов - Минздрав
19:24
В Луганской области восемь боевиков сдались в плен украинским военным
18:10
США не видят подготовки наступления РФ на Киев, но следят за ситуацией - Белый дом
все новости
ВИДЕО
Район «Белого лебедя», проспекта Мира: В Донецке — разрушения и пострадавшие от обстрелов
17 декабря, 08:20
Взорванный в Мелитополе мост угрожает заблокировать путь в Крым для РФ ►
15 декабря, 23:15
Где возможно новое наступление ВСУ — анализ ►
15 декабря, 09:29

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама