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«ДНР» та «ЛНР» заявили про обстріли: 13 загиблих, 25 поранених

17 грудня 2022, 09:48

«ДНР» та «ЛНР» заявили про обстріли: 13 загиблих, 25 поранених

На підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територіях за минулу добу є загиблі та поранені через обстріли.

Як повідомляє «СЦКК ДНР», у Кіровському районі Донецька загинув чоловік 1974 року народження. Поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро цивільних осіб, зокрема підліток 2005 р.н., у Куйбишевському та Будьоннівському районах Донецька та Микитівському районі Горлівки.

У «СЦКК ЛНР» заявляють про 11 загиблих у Лантратівці, також 17 людей поранено. У Сватовому загинув один цивільний і ще один поранений.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено трьох мирних жителів.

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