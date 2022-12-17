9 атомных энергоблоков запущены в работу — «Энергоатом»

По состоянию на 18:00 в энергосистеме работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает «Энергоатом».



«Сейчас мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры снова получили повреждения в результате вчерашних обстрелов», — отметили в компании.



Там добавили, что еще шесть энергоблоков оккупированной ЗАЭС остановлены. Их включение блокируется оккупантами. Станция продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные нужды от энергосистемы Украины.

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