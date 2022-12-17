9 атомних енергоблоків запущено в роботу — «Енергоатом»

Станом на 18:00 в енергосистемі працюють усі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Про це повідомляє «Енергоатом».



«Наразі потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об'єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень унаслідок учорашніх обстрілів», — зазначили в компанії.



Там додали, що ще шість енергоблоків окупованої ЗАЕС зупинено. Їхнє увімкнення блокується окупантами. Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.

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