За день удалось вернуть электричество почти 6 млн украинцев — Зеленский

За день удалось вернуть электричество почти шести миллионам украинцев. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Он подчеркнул, что ремонтные работы продолжаются без перерыва после вчерашней атаки, и выразил благодарность энергетикам и коммунальщикам.



«Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа — именно против людей, против всех украинцев, от Луцка до Харькова, от Сум до Одесской области. И я благодарен каждому лидеру и каждому народу — нашим партнерам, которые понимают, что такие масштабные "инвестиции" России в террор (уже более 4 тысяч ракет!) надо перекрывать еще большей помощью людям, против которых террор направлен», — отметил Зеленский.