За день вдалося повернути електрику майже 6 млн українців — Зеленський

За день вдалося повернути електрику майже шести мільйонам українців. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.



Він наголосив, що ремонтні роботи тривають без перерви після вчорашньої атаки, і висловив подяку енергетикам і комунальникам.



«Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу — саме проти людей, проти всіх українців, від Луцька до Харкова, від Сум до Одеської області. І я вдячний кожному лідеру та кожному народу — нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні "інвестиції" Росії в терор (уже понад 4 тисячі ракет!) треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких терор спрямовано», — зазначив Зеленський.