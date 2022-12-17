На «Евровидении-2023» Украину представит группа Tvorchi

Группа Tvorchi с песней «Heart Of Steel» будет представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2023», который пройдет в британском Ливерпуле.



Судьи дали группе девять баллов, зрители в голосовании в «Дії» — десять баллов, таким образом Tvorchi получили победу в нацотборе. Второе место заняла Krutь («Колыбельная»), третье — Jerry Heil («When god shut the door»).



Ранее сообщалось, что украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania победила в песенном конкурсе «Евровидение-2022» в итальянском Турине. Таким образом, Украина получила право принимать у себя конкурс. Однако, несмотря на победу украинской группы, из соображений безопасности было решено провести «Евровидение-2023» в мае — в Великобритании. Такое решение принял Европейский языковой союз (EBU).



Отметим, что Украина дебютировала на «Евровидении» в 2003 году, и в целом 17 раз принимала участие в песенном конкурсе. Трижды украинцы занимали первое место, еще пять раз попадали в пятерку финалистов.