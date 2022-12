На «Євробаченні-2023» Україну представить гурт Tvorchi

Гурт Tvorchi з піснею «Heart Of Steel» представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2023», що відбудеться в британському Ліверпулі.



Судді дали гурту дев'ять балів, глядачі в голосуванні в «Дії» — десять балів, тож Tvorchi здобули перемогу в нацвідборі. Друге місце посіла Krutь («Колискова»), третє — Jerry Heil ("When god shut the door»).



Раніше повідомлялося, що український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг у пісенному конкурсі «Євробачення-2022» в італійському Турині. Таким чином, Україна отримала право приймати у себе конкурс. Однак, попри перемогу українського гурту, з міркувань безпеки було вирішено провести "Євробачення-2023» у травні — у Великій Британії. Таке рішення ухвалила Європейська мовна спілка (EBU).



Зазначимо, що Україна дебютувала на «Євробаченні» у 2003 році, і загалом 17 разів брала участь у пісенному конкурсі. Тричі українці посідали перше місце, ще п'ять разів потрапляли до п'ятірки фіналістів.