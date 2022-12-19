«ДНР»: За сутки от обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения

За минувшие сутки на оккупированной территории Донецкой области в результате обстрела погиб один человек, еще четыре получили ранения. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Под обстрелами были Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая и их пригороды.



Утверждается, что из-за обстрела в больнице имени Калинина повреждены корпуса № 5, 6, 7 и 8. Прямое попадание было в корпус № 6, ранено двое находившихся там пациентов, один из которых впоследствии скончался от ранений.



В Киевском и Ворошиловском районах повреждены стадион «Донбасс-Арена», РСК «Олимпийский», Дворец молодежи «Юность», два общежития технического университета, котельная, трамвайная контактная сеть, остановка общественного транспорта, административное здание.



Также заявляется, что повреждено 27 домов и десять инфраструктурных объектов.