«ДНР»: За добу від обстрілів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення

Минулої доби на окупованій території Донецької області внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще чотири отримали поранення. Про це заявили у так званому «СЦКК ДНР».



Під обстрілами були Донецьк, Макіївка, Горлівка, Ясинувата та їхні передмістя.



Стверджується, що через обстріл у лікарні імені Калініна пошкоджено корпуси №5, 6, 7 і 8. Пряме потрапляння було в корпус №6, поранено двоє пацієнтів, один з яких згодом помер від поранень.



У Київському та Ворошилівському районах пошкоджено стадіон «Донбас-Арена», РСК «Олімпійський», Палац молоді «Юність», два гуртожитки технічного університету, котельня, трамвайна контактна мережа, зупинка громадського транспорту, адміністративна будівля.



Також заявляється, що пошкоджено 27 будинків та десять інфраструктурних об'єктів.