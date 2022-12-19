Оккупанты обстреляли центр Херсона, здание ОВА получило новые повреждения

Российские оккупационные войска снова обстреляли центр города Херсона. В результате атаки получило повреждение здание областной военной администрации. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Он также опубликовал фото последствий обстрелов.

Вчера в результате обстрелов Херсона погибли два человека, четверо получили ранения.



Утром 17 декабря россияне обстреляли Корабельный район Херсона. 36-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб на месте. 70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу.