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Оккупанты обстреляли центр Херсона, здание ОВА получило новые повреждения

19 декабря 2022, 10:46

Оккупанты обстреляли центр Херсона, здание ОВА получило новые повреждения

Российские оккупационные войска снова обстреляли центр города Херсона. В результате атаки получило повреждение здание областной военной администрации. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он также опубликовал фото последствий обстрелов.

Вчера в результате обстрелов Херсона погибли два человека, четверо получили ранения.

Утром 17 декабря россияне обстреляли Корабельный район Херсона. 36-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб на месте. 70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу.

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