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Окупанти обстріляли центр Херсона, будівля ОВА отримала нові пошкодження

19 грудня 2022, 10:46

Окупанти обстріляли центр Херсона, будівля ОВА отримала нові пошкодження

Російські окупаційні війська знову обстріляли центр Херсона. Внаслідок атаки зазнала пошкодження будівля обласної військової адміністрації. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він також опублікував фото наслідків обстрілу.

Вчора внаслідок обстрілів у Херсоні загинули двоє людей, четверо отримали поранення.

Зранку 17 грудня росіяни обстріляли Корабельний район Херсона. 36-річний чоловік, який був у автомобілі, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні.

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